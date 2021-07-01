中央流行疫情指揮中心今天公布國內接種疫苗後死亡事件，今天新增16人，其中年齡最小的為2個月大的嬰兒，是因為媽媽在六月接種後當天有哺乳，隔天凌晨發現個案沒有呼吸心跳，經解剖後發現，上呼吸道有感染。

指揮中心統計，昨天單日接種數為3萬6千多人，其中AZ約3萬，莫德納約3人，累積204人接種，全台涵蓋率8.52%，昨天新增48，死亡16件。

指揮中心發言人莊人祥表示，死亡個案中，為8男、8女，年齡2個月至95歲之間，其中9人是75歲以上長者。

有關這名兩個月嬰兒個案，莊人祥表示，個案母親在六月某日下午接種當天返家哺乳，隔日凌晨發現個案沒有呼吸心跳，解剖後發現上呼吸道感染，雙肺有大葉性肺炎。

國內目前累積61例解剖個案，45案跟慢性病相關，2個脊椎骨折，3個嗆噎窒， 3個疑似肺炎，2個泌尿道感染 ，1個氣管內有管灌液體，1個上呼吸道感染，1個胃穿孔並腹膜炎，1個消化道出血，2個尚待釐清。