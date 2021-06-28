五月中疫情爆發，疫情指揮中心除要求外出時全程配戴口罩，且八大娛樂場所、室外吸菸空間也近乎全數關閉；就算癮君子們難忍菸癮，偷偷脫下口罩抽菸躲在戶外道路旁抽菸，也違反全程配戴口罩的規定，經檢舉後得依《傳染病防治法》開罰3千元至1萬5千元。防疫期間的各種限制，讓購買菸品的消費者人數在疫情期間大幅下降了15%，相較上月份同期，整體菸品銷售金額更重挫22.3%。

煙品銷售差，衝擊四大超商業績引客數據透過Invos發票存摺APP觀察到台灣82.6萬購菸人口，最主要購買菸品的通路即便利商店，尤其在2020年全球疫情發生後，因藉旅遊之便在機場免稅通路購煙之比例快速下降後，目前菸品銷售更集中於四大超商。正因如此，五月中疫情爆發後購菸人流下降，也直接性造成了疫情期間便利商店的營業額大受影響。

疫情間少抽點，人均購買金額下降，但單次購買金額無變化從消費金額觀察，因為配戴口罩不便、抽菸的場合變少，人均購菸金額在疫情期間也顯著下降，從每週人均670元減低至約580元。另外，與其他民生物資在三級警戒期間單次購買金額均有上升之情況不同，菸品之單次購買金額在疫情期間並無明顯改變，平均消費金額仍落在230元左右，表示居家隔離並未對香菸帶來「囤貨購買」的銷售效果。

抽菸場合關閉，交際菸銷量最慘，其次為平價煙從價格帶觀察，儘管菸品整體銷售大幅下降22.3%，但高價位香菸品牌相對最抗跌，推論為多數高價品牌的客群經濟能力較佳且忠誠度高，受到疫情的經濟衝擊影響抽菸習慣較小。然而，其中最大的例外就是交際菸七星，過往使用場合多半為業務的敬煙交際、或是八大營業場所社交行為，在疫情封閉相關場域後，營業額直接重挫近四分之一。除此之外，與大眾直覺想像不同的是，最平價的幾種菸品亦是除了交際菸以外，受疫情影響銷量較嚴重者，初步觀察其原因，可能是平價菸品的客群在受到疫情影響經濟能力後，開始出現消費能力下降之情況，以及日常抽煙場合變少。

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