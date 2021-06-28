梅雨鋒面系統遠離台灣，進入夏季午後雷陣雨形態，氣溫逐漸升高，連帶用電量持續增加，不過本周因核二廠1號機停機除役，供電量一下減少，讓備轉容量率瀕臨綠燈邊緣。

氣象局預估，28日與29日兩天西南風增強，臺灣南部地區有陣雨或雷雨，苗栗至中部地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區易有短延時強降雨，並有局部大雨發生的機率；其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生。

台電預估，28日預估最高用電3600.0萬瓩，尖峰使用率88%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力4058.0萬瓩，預估尖峰備轉容量458.0萬瓩，備轉容量率為12.72%讓供電燈號亮出供電充裕，系統供電餘裕充足。

值得注意的是，台電預估本周供電狀況，預估尖峰用電3200萬瓩至3700萬瓩之間，備轉容量率10.22%至13.98%之間，整周供電亮綠燈。