菲律賓金融科技業者Voyager Innovations因欲擴張數位銀行等事業版圖，又成功籌得1.67億美元。至於背後來自美國、中國大陸等全球大金主，個個也都大有來頭。

菲國最大電信業者菲律賓長途電話(PLDT)、著名的美國私募股權公司KKR以及中國大陸科技巨擘騰訊等先前已投資大股東，這一輪融資中也都再度掏腰包挹注營運資金。另外，世界銀行的國際金融公司（International Finance Corp.）則是大股東中的新面孔。

根據統計，菲律賓1億左右人口當中，目前有3800萬名，約3分之1都是Voyager Innovations電子錢包與數位支付等金融服務的使用者。Voyager Innovations表示，已向菲律賓央行申請數位銀行開業執照。目前，菲律賓只核准3家數位銀行成立。

菲律賓民眾當中，只有3分之1有正式的銀行戶頭，比例是亞洲地區最低的。市場認為，Voyager Innovations未來發展將有無窮潛力。

2020年4月，這家菲國數位金融業者就已獲得來自騰訊、KKR、與PLDT約1.2億美元金援，用以發展PayMaya數位支付。