在雙循環新發展格局下，消費對經濟發展的促進作用將愈發凸顯。據大陸國家統計局披露，2011至2019年，大陸消費率平均為53.4％，2020年受到新冠肺炎疫情的衝擊，但最終消費支出占GDP比重仍達54.3％，高於資本形成總額11.2個百分點，為近年最高水準。值得注意的是，統計去年22個兆元級別（人民幣，下同）GDP城市中，人均社零總額排在前10名城市的第一名是南京，甚至超越北京上海。

至於為何南京的人均社零總額可高居榜首，甚至超越京滬？據大陸觀察者網報導，這得益南京濃厚的市民消費與休閒娛樂氛圍。過去1年在疫情影響下，南京整體經濟增長表現突出，去年第1季是唯一實現GDP正增長的主要城市，全年首次躋身全大陸城市經濟10強。在2019年的市兩會上，南京也已提出「爭取國際消費中心城市試點」。

不過，同為一線城市的廣州和深圳，人均社零總額卻與北京、上海拉開明顯的差距，均未達到5萬元，分別位列第10名和第11名。

根據《21世紀經濟研究院》認為，實施擴大內需戰略，持續激發居民消費潛力將是未來大陸經濟發展的重要支撐。這需要持續推進產業的轉型升級，切實提高居民收入水準；進一步推進戶籍制度改革。