全台進入疫情三級警戒，為求儘早解封，讓民眾恢復正常生活，避免市場、熱門景點群聚成破口，花蓮縣玉里警分局員警輪番到各傳統市場、觀光風景區，以及人潮易聚集處所進行防疫宣導及稽查，但就是有人講不聽，硬是知法犯法。像是日前返鄉的3名女子，就為了品嚐家鄉味，買當地知名臭豆腐到公園狂嗑，因為沒戴口罩遭民眾檢舉，警方獲報後趕往蒐證，函送衛生局裁罰，每人恐繳3000到15000元罰金。

針對此案，玉里派出所副所長王振業出面說明。（影／花蓮玉里派出所提供）

根據玉里派出所警方表示，當時一接獲民眾陳情，得知玉里鎮鎮民廣場公園有民眾脫口罩在戶外吃臭豆腐，違反防疫規定，玉里派出所隨即派出警員廖若彤、董仲恩、李旻紜趕赴現場蒐證。

日前，3名返鄉的女子為品嚐花蓮家鄉味，買當地知名臭豆腐到公園狂嗑，沒戴口罩遭民眾檢舉，警方獲報後趕往蒐證，函送衛生局裁罰。（圖／花蓮玉里派出所提供）

警方ㄧ抵達，便看到3名女子坐在公園樹下大啖花蓮知名臭豆腐，而她們發現警察後也隨即求情，稱自己以為沒超過10人，就能脫口罩飲食，不知違反防疫規定，還說自己剛從外地返鄉，才會這麼想一嚐家鄉美味臭豆腐，請警方通融。不過為守護民眾健康，警方仍嚴肅看待，通知玉里鎮衛生所稽查人員到場，了解狀況後，依傳染病防治法第37條第1項第6款未戴口罩函送衛生局。

日前，3名返鄉的女子為品嚐花蓮家鄉味，買當地知名臭豆腐到公園狂嗑，沒戴口罩遭民眾檢舉，警方獲報後趕往蒐證，函送衛生局裁罰。（圖／花蓮玉里派出所提供）

對此，玉里警分局分局長陳蔚文表示，隨著三級警戒持續，民眾防疫意識都很高，近日常接獲民眾檢舉有人未配戴口罩或是在公園群聚聊天的情形，呼籲民眾外出都要全程佩戴口罩，就算室外保持社交距離，在空曠公共場所或是未超過室外10人以上的戶外空間，也不能取下口罩用餐，這都違反防疫規定，會被裁罰3000元至15000元。

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。