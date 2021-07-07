渣打銀行今發布2021年下半年全球投資市場展望，認為弱勢美元會是全球外匯市場的基調，儘管受聯準會官員談話與態度影響，美元走勢短期可能呈現反彈，但中長期而言，預估美元將恢復週期性疲軟。受到弱勢美元影響，市場資金可能流向歐元、英鎊、澳幣、紐幣和加幣等幣別，歐元更有歐元區復甦加快的支持，英鎊則受惠於有利的貨幣和股票評價面。

隨著經濟復甦浪潮由美國向全球擴展，渣打銀行財富管理處主管陳太齡表示，原本先前由貨幣寬鬆刺激所帶動的金融市場漲勢，將可望受惠於景氣基本面復甦行情，延續強勁動能至下半年。

在此全球背景下，渣打銀行財富管理團隊持續看好全球股票表現優於債券，其中歐洲、美國、價值輪動主題和創新主題將是未來漲勢的主要驅動力；同時預期中長期而言，美元的下跌走勢將延續，而歐洲貨幣將是弱美元的最大受惠者。

陳太齡表示，歐美國家疫苗施打速度領先，帶動經濟復甦力道，推升今年上半年歐股、美股雙雙走揚；預期在下半年到明年初，有更多經濟體逐漸接近群體免疫，復甦浪潮也將從歐美蔓延至全球，加上多數地區的財政和貨幣政策仍將維持寬鬆基調，也有助持續擴大經濟成長。

陳太齡認為，儘管全球股市已從去年疫情引發的衰退低檔中大幅反彈，未來預期報酬率可能稍有減速，但在強勁復甦的經濟背景下，股票市場表現仍獲得有力支撐。