美國總統拜登周二再度呼籲尚未接種新冠疫苗的美國人趕緊接種，以保護自己免於受到已擴散開來、具高度傳染性的Delta變種病毒侵害。

拜登周二在記者會上表示，到本周末，美國將抵達1.6億人完成疫苖接種的重大里程碑，但他也警告不要因此自滿，因為Delta變種正在未接種疫苗的人群中傳播。

拜登表示，數百萬美國人仍未接種疫苗、未能得到保護，使他們的社區、朋友、他們所關心的人陷入危險當中，因為Delta變種病毒，未接種疫苖已經成為更大的問題。

拜登表示，美國許多地方的總病例數，一半都是受到Delta變種病毒感染。

最早在印度出現的Delta變種病毒更具傳染性且更容易引發重症，已經成為許多國家的主要病毒株。美國衛生官員表示，現在美國每一個州都已經淪陷。

拜登表示，研究顯示自5月初以來，美國幾乎所有染疫住院或死亡病例，都是尚未接種疫苗的人。他再度呼籲美國人盡快接種疫苗，並承諾其政府將設法在夏天結束前讓更多人接種疫苗，包括在社區裡挨家挨戶為還沒有保護力的人接種。他並表示，42,000家在地藥局將作為疫苗接種點。

可能的話，美國政府還將在工作場所提供疫苗，並可能動用更多行動診所在夏季慶典、體育賽事和宗教場所提供疫苖接種服務。