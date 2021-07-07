湖北省衛健委網站7日通報，7月6日0至24時，阿富汗飛武漢一入境航班，同機發現新冠肺炎22例確診、30例無症狀感染者。

外電報導，美國總統拜登今年4月宣布駐阿美軍5月1日開始撤離，9月11日前完全撤出。迄6日撤軍已完成90％以上。隨著美軍及其他外國軍隊撤離，阿富汗政府軍在與塔利班的戰鬥中已屈居下風，喪失了許多地區的控制權。

通報稱，湖北省新增新冠肺炎確診病例25例，均為境外輸入，除2例6月28日、1例7月5日來自印尼雅加達飛武漢JT2619同一航班。其他22例，都來自7月2日阿富汗飛武漢的MF8008航班，均已轉至定點醫療機構救治。

通報指出，同日湖北省新增無症狀感染者31例，均為境外輸入，其中30例來自7月2日阿富汗-武漢MF8008航班，1例來自7月5日印尼雅加達-武漢JT2619航班。均已與不同日期抵鄂的 印尼、巴基斯坦無症狀感染者3例、密切接觸者711例，集中隔離醫學觀察。

通報統計，截至2021年7月6日24時，湖北全省現有確診病例27例。累計治癒出院6萬3648例，累計病亡4512例，全省累計報告新冠肺炎確診病例6萬8187例。