宋先生本來就有抽菸習慣，過往因在職場，平日裡多少會因同事的勸說少抽幾根，但退休後身邊少了提醒，便開始恢復自己喜愛的抽菸習慣，且熱愛美食的他最愛到處吃吃喝喝，自然也沒在顧慮飲食上的營養均衡。直到偶爾感覺貧血頭暈，到醫院檢查意外發現腸胃已暗藏致命危機，不僅有糜爛性胃炎、十二指腸潰瘍，並在腸道內發現數顆大小不一的大腸瘜肉及一處已明顯發展成腫瘤，經病理切片後確診罹患大腸癌。

●男性出現貧血 當心是腸胃道出血引起

北投健康管理醫院梁程超副院長指出，由於女性因月經因素，增加血液流失機會，因此，缺鐵性貧血大多發生在女性，男性發生的機率較低。但若男性發生貧血就得提高警覺，大多因慢性出血，尤其是胃腸道出血。

男性出現貧血，當心是腸胃道出血引起。(示意圖/常春月刊提供)

●大腸癌危險因子與吃有關 早期治癒率佳

梁程超表示，近年來罹患大腸癌的人數不斷增加，且長期佔居國人癌症發生率第一名，其原因可能與國人生活習慣有關，肥胖、飲食習慣不佳（高油脂、愛吃紅肉、煙燻或加工食品）、抽菸、飲酒都是危險因素。

大腸癌目前只要是早期發現治癒率都相當不錯，零期的大腸癌治癒率將近100％，第一期在術後也有90～95％的五年存活率； 第二期與第三期的五年存活率分別約為80％與65％，而第四期則驟降至約10～20％。

●大腸癌年輕化 40歲應定期檢查

50歲以上為大腸癌的好發族群，且大腸癌早期無明顯症狀，梁程超提醒，50歲以上者應每年接受政府免費提供的糞便潛血反應檢查，以及每3～5年安排1次全大腸鏡檢查。

不過，近年來大腸癌年輕化的比例逐漸增加，建議可提前至40歲開始，定期接受大腸鏡檢查，以便及早發現大腸息肉及大腸癌早期病灶。