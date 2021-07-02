長聖(6712)特管辦法細胞製備委託訂單排到明年3月，今日股價開高後，多空開始交戰，股價在平盤附近游移。

長聖中特管辦法的細胞委託製造業務持續增加，訂單已排程至明年3月，6月單月營收3690萬元，再創下新高，年增加884.53%，營收大爆發，上半年度自結營收達1.4億元，已超越了去年全年度的營收，在營收持續加溫之下，今年營收及獲利表現受到法人期待。

今年5月台灣新冠疫情爆發時，中國醫藥大學附設醫院即向衛福部申請對緊急重症新冠病患提供恩慈療法，並獲衛福部核准使用，以長聖新藥UMSC01治療四位病情非常嚴重的新冠肺炎的病患，現今其中3位病患已成功出院，1位病患肺部情況穩定，此新藥可望成為治療重症新冠肺炎的明星藥物之一。

長聖目前在特管辦法中項目件數、核准件數、收案人數及合作醫院都領先同業，在特管辦法的療效中，DC治療第四期病患可達70%腫瘤控制率，國內唯一通過的DC-CIK的細胞治療，可達78.6%腫瘤控制率。長聖已向衛福部申請其他特管辦法，癌症部分不需要取腫瘤組織有Gamma-Delta T(GDT)治療8種癌、DC-CIK (WT-1)治療大腸直腸癌與乳癌等新的細胞療法項目；另外在自體脂肪幹細胞ADSC治療慢性傷口主要族群為糖尿病的病患，公司也預計今年第4季會通過這些產品。