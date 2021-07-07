非法棄置廢棄物的數量約有30至40立方公尺（環保局提供／戴上容新北傳真）

新北環境稽查重案組花費2日翻找近40立方公尺範圍之物品（環保局提供／戴上容新北傳真）

新北市五股民義山路及竹筍園6月時遭棄置大量廢棄物，新北市議員賴秋媚指出，接獲民眾投訴，市府不僅無法破案，還要求地主先清理，簡直傷口灑鹽；環保局7日表示，經重案組追查，終查獲不肖清運廠商，已命業者清除，該廠商最高可處有期徒刑併科1500萬元罰金。

市議員賴秋媚指出，五股區民義路二段52巷道路6月初遭惡意傾倒事業廢棄物，廢棄物沿著山坡滑落至一旁私有竹筍園，令當地筍農相當頭痛，筍農第一時間報警，然而近乎1個月市府未抓到兇手，環保局還要求地主要負責清理，否則要予以裁罰。

賴秋媚批評，經現場會勘後及照片顯示，廢棄物大多傾倒於馬路上，僅有少部分滑落至竹筍園，市府卻要求地主、農民清理廢棄物，根本就是在無辜農民傷口上抹鹽，卸責又冷血。

環保局說明，6月上旬接獲民眾陳情後，指派環境稽查重案組、蘆洲分局專案小組進行偵辦，卻因實際棄置時間不明，廢棄物中又無可查出來源的跡證，且無監視器畫面，案件陷入膠著。

環保局指出，該不法業者於7月初再次回同地點棄置廢棄物，經重案組在垃圾堆中翻找2日，終於發現相關裝潢廢棄物跡證，經沿線追查及調閱監視器畫面後，查獲羅姓、江姓裝潢業者委託陳姓、林姓非法清除業者，主要由林姓業者將廢棄物載往山區非法棄置。

環保局和蘆洲警分局共同表示，經查，不法清運業者以每車8000元承攬廢棄物清除，卻違法棄置於五股山上，廢棄物數量約有40立方公尺，除由警方依法將違法業者移送地檢署偵辦外，環保局也依法命其清除廢棄物，依法該業者可處一年以上、5年以下有期徒刑及併科1500萬元罰金。