（華新麗華董事長焦佑倫(中立者)15日主持股東會。圖／華新麗華提供）

華新麗華去年EPS攀升至2.04元，今（15）日股東會通過去年財報、營業報告書，以及每股配發現金股利0.90元等議案。華新董事長焦佑倫主持股東會致詞表示，華新很幸運去年營運沒有受疫情影響，印尼雖爆發疫情，但華新印尼鎳生鐵也未受影響，預計下半年開始投產。

焦佑倫表示，華新印尼鎳生鐵廠未受疫情影響，4條產線陸續開出、投產，每月增加1000噸，預計下半年開始投產，開始貢獻營收及利潤，下半年鋼鐵市場會比上半年好，整體下半年比上半年好，今年比去年好。明年印尼電廠會開出，自己發電不用外購電力，可降低成本，多餘電力會外賣。華新希望做到穩定性，可重置性，獲利趨於穩定，希望一年比一年好。明年銅價及鎳價還無法預測，明年產業進入新常態，是否還會有新波動，大家有不同看法，希望華新長期發展是穩定的，對股東可提供比較透明的展望。

華新因應防疫，15日股東會室內外一共開三個會場、10個小會議室，主會場由董事長焦佑倫、總經理潘文虎坐鎮。潘文虎進行營業報告時表示，華新去年獲利超越前年，主因是本業獲利穩定、認列大陸商貿地產處分利益，華新形塑精實文化，逐步從製造業轉型至製造服務業。去年合併營收約1125億元，比前年減少約222億元，主因是前年出售南京華新有色金屬股權，致使去年合併營收短少280億元，但出售商貿地產收益10億元挹注。去年淨利歸屬母公司66.91億元，EPS為2.04元。

潘文虎指出，疫情持續影響，使際經濟貿易情勢進入一個「新常態」，電力電纜事業部分，華新銅材產品內外銷市場成長穩定；電力電纜產品掌握台灣建廠及綠能市場商機，開發太陽能、風力發電等線纜。不銹鋼事業方面，華新面對不銹鋼產業價值鏈改變的挑戰，透過原料分類使用、降低成本及開發新鋼種，增加高值化產品比例，以維持產品獲利。

華新商貿地產事業，南京華新城D地塊住宅產品「璟園」第三期，已完成銷售並順利交屋。大陸商場「華采天地」，全年業績持平。與商場連棟之1號辦公樓，預計明年中完工，並積極開展租售計畫。 華新印尼鎳生鐵廠預計下半年投產，電廠明年第一季正式營運。

華新15日股東會通過去年財報、營業報告書，以及每股配發現金股利0.90元等議案，並修改公司章程。

焦佑倫指出，華新風電產業布局主要提供風機電纜，以及岸上變電站饋線到電網的電力電纜，主因港邊土地取得不容易，未在海底電纜進行布局。

焦佑倫這一年，台灣經濟很好，尤其對原物料產業，主因是全世界都在推動減碳，大陸也很積極推環保等減產能政策，致使產能下降，設定排碳量。對全世界原物料影響很大，過去供過於求，主要來自中國大陸，減少對我們幫助很大。台商供應鏈整合搬回台灣，投資建廠對電力電纜需求也增加。疫情期間，各國提供寬鬆經濟政策，增加家電等產業需求。希望產業供需平衡進入新常態。

焦佑倫指出，華新過去一年最重要資本支出在印尼，下一階段資本支出是改變生產力及設備汰舊換新，智能製造對生產及品質需要高性能材料，華新要改善生產力及品質，依據ESG對環保需求，投資也在此，屋頂建置太陽能板。未來2、3年智能製造對生產及品質，每年資本支出70～80億元。

焦佑倫指出，印尼鎳生鐵廠陸續投產，每個月增加1千噸，第三季四條產線全開，年產3.6萬噸鎳金屬，鎳金屬會隨上海行情波動，下半年營運會比上半年好。目前原物料市場相當好，無論銅及鎳市況都很好。

焦佑倫指出，楊梅電力線纜廠智能工廠預計兩年內完成，考慮品質、服務，以現有產品及客戶為主。會以風機及港機應用，重點不在提升產能而是要提升品質及服務。