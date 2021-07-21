太平洋崇光百貨(以下簡稱SOGO)21日召開股東會，儘管109年上半年受新冠肺炎疫情影響，但在下半年振興券帶動及數位行銷激勵下，SOGO全年營業額418.4億元，稅前淨利成長27.7％達12.1億元，通過配發現金股利1.1元，較前一年0.2元大幅成長5倍。

SOGO董事長黃晴雯表示，110年新冠疫情陰影仍在，國人在無法出國情況下，還是以在國內消費為主，將持續加速數位轉型的腳步，以緊密的虛實整合策略，因應未來市場挑戰。

黃晴雯表示，109年受疫情衝擊，百貨業前二季皆是負成長，然WHF在家工作型態使得宅經濟相關商品包括家電、3C產品、按摩椅、保養、化粧品需求量增，唯男女裝銷售平均下降一成，但精品類因無法出國消費而逆勢成長12％。

疫情期間，配合各項防疫準則，SOGO全面提升線上電商購物及餐點外送服務，並提升各店賣場環境改造、強化商品力、引進調整新品牌共計543櫃，約佔總品牌數22.6％。