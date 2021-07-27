為協助我國展覽主辦單位瞭解展覽新科技應用及虛實整合等前瞻作法，貿易局於日前舉辦「展覽國際大師線上論壇」，邀請英、法、義展覽專家分享最新國際趨勢，激發我國會展產業科技創新。

貿易局局長江文若於開幕致詞時表示，全球會展產業現正經歷數位轉型，透過結合網路與數位科技，線上及虛實整合的會展活動已成為國際間因應疫情發展的嶄新趨勢。去(109)年我國18場國際專業展雖受疫情影響取消辦理，但經濟部國際貿易局率先投注資源，領先各國推出「線上展互動式公版」，免費提供我國展覽主辦單位使用，可於短時間內快速建置美觀且功能齊全的線上展覽，協助業者突破疫情限制持續拓銷市場。貿易局也研究利用大數據、物聯網及AR/VR等技術，積極發展客製化且使用者友善的數位展覽解決方案，期使臺灣成為會展產業數位轉型的領航國家。

本次論壇針對展覽主辦單位需求，規劃豐富數位化議題，英國會展活動專業Explori公司藉由其研究，解說展覽新科技及數位應用成效，鼓勵主辦單位在選擇運用數位科技時，以參展商及買主需求為主要考量，以優化使用者體驗。會展主辦機構BolognaFiere Cosmoprof以義大利美容線上展為例，透過雙向媒合系統提升業者及買主互動率、邀請業界專家在線參與美容教育研討會、以及積極進行多元化國際行銷等方式，提供我國業者創新辦理方式及商業模式。此外，國際展覽業協會(UFI)全球總裁也精準剖析後疫情時代國際展覽產業趨勢，並表示大型商業及會展活動係經濟、學術、專業等層面不可或缺的平臺，更將是疫後驅動經濟復甦的重要工具，並透過UFI研究報告數據指出，未來展覽將以虛實整合模式辦理居多，引導我國業者朝展覽數位化的方向精進。

此次論壇成功吸引逾500人於線上參與，包括政府機關代表、會展公協會代表及會員、專業展覽主辦單位、展覽業周邊行業人員及學研單位人士，一同學習數位展覽新知、提升數位應用實力。貿易局將持續輔導我國展覽產業進行數位轉型，協助國內展覽主辦單位搶先掌握數位化知識及市場商機，以加速會展產業發展並厚植產業實力。