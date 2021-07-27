隨著全國調降為二級警戒，不過國內外專家都認為後疫情時代，遠距已是新常態，實體與遠距並行。壽險業者看準遠距投保大趨勢，國泰人壽今（7/27）日搶先發表成果，短短50天創下遠距投保件數逾4萬件。

今年五月疫情來勢洶洶，保險局緊急拍板開放壽險業者進行遠距投保，國泰人壽自5月26日推出遠距投保、到6月15日通過保險局業務試辦升級為「CVX泰好保」平台，截至7月25日為止，國泰人壽遠距投保件數約4.5萬件，創下優異成績。

根據國壽統計，國泰遠距投保件數，以投保防疫保單、保障型商品居多，年齡層集中於年輕客群(20~39歲佔65％)、地區以雙北及桃園較多，其中客戶與業務員居住不同縣市就佔了約3成。

目前國壽已有75％業務同仁使用遠距投保，而遠距件數佔總投保件數超過3成，遠距保單服務受理也超過3000件，業務員使用滿意度達92％，客戶對整體流程滿意度更高達95％。

遠距服務最大優勢在於能打破時間、地點的限制，統計顯示一天24小時內，每個小時都有客戶遠距投保(包含半夜3點)；在地點上，服務超過200名離島客戶、甚至連江縣都有，有趣的是，分析後還發現遠距投保最受今年生肖本命年牛年保戶的青睞。

國壽分享一個真實案例。一位在花蓮工作的劉先生，剛出社會、又是在醫療單位工作，疫情期間雖心繫家人卻無法回家，後來先透過劉先生的台南業務員學姊為自己投保後，劉先生決定和妹妹一起幫高雄老家的爸爸投保、作為父親節禮物，為沒有保險的爸爸盡孝心。

國泰人壽執行副總林昭廷說，在以前，劉先生必須到台南，跟業務員面對面，確認本人親簽，才算投保手續完成，然後還要到高雄，請爸爸再親簽一次，光是舟車往返至少也要花一整天。不過，透過「泰好保」，大概只花半小時，不論是保戶還是新客戶，要、被保人是否同一人，都免事先做身分認證註冊，就算要、被保人和業務員分隔三地，直接一個連結在同一個視訊空間就可進行投保流程。

有媒體問到，遠距投保不再有地域、時間限制，是否將來可能發生「搶客戶」的狀況？業務員該如何轉型？國泰人壽副總張殷壽表示，客戶簽不簽約，跟遠距投保關聯並不大，客戶簽約還是跟業務員的服務好壞有關，他認為遠距投保潮流之下，業務員反而更要關心客戶、讓客戶產生更多的連結和依賴。

國泰人壽總經理劉上旗表示，感謝主管機關支持，國泰人壽銜接金控轉型策略，過去三年積極為數位轉型投注資源，在集團金融科技的戰略地位中扮演重要角色，才能在這麼短的時間內就打造出契合客戶體驗的遠距服務，成為市場最多人、最滿意的選擇。

國泰金控數位轉型總舵手資深副總孫至德也說，國泰金控數位轉型的策略，科技只是方法，集團秉持「What if We Could」精神，為客戶帶來獨特、好用、安全的體驗，國壽的遠距服務實現了這個想法。