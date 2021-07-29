友達(2409)今(29)日舉辦法人說明會，董事長彭(又又)浪表示，隨著疫情解封，消費、商用產品將此消彼漲，預計下半年應該只是尺寸的調整，面板產業景氣還是樂觀，但對供應鏈的快速調整也會是挑戰。

彭(又又)浪表示，友達在第二季面臨幾個大挑戰，首先，5月進入疫情三情警戒，但友達去年就已超前部屬，公司也推動數位轉型，故三級警戒期間，友達在產線、客戶溝通上都維持正常；再者，缺料、缺櫃還有運費成本升高等，都有影響，但仍在可控範圍；最後，台幣升值導致的不利匯差，也影響第二季一部分營收獲利。整體來說，市場需求熱烈，友達產能滿載，出貨量、單價以及每米平方單價都有不錯表現，持續極大化出貨，帶動第二季營收季增加15%，友達累計今年上半年獲利已達313億元。

近期市場對面板需求出現雜音，彭(又又)浪說明指出，過去一年多因為宅經濟，導致供需不平衡，價格上漲，但隨著先進國家陸續解封，市場擔憂會對面板需求造成影響，但目前不論是TV、IT等通路庫存健康，只是小尺寸過去一年成本上升，品牌廠進行調整，所以小尺寸需求會趨緩，大品牌也將主力放在大尺寸、高階產品，這也剛好是友達的策略，目前看到需求還是不錯，儘管上半年主要市場北美、大陸確實有一部分下降、但銷售額是成長，這也印證品牌廠朝向大尺寸發展，現在也看到品牌也積極備貨，預計下半年應該只是尺寸的調整。

就趨勢來說，彭(又又)浪表示，疫情後會發展成複合式型態，遠距學習、工作都會一直存在，但企業也會添購設備，預計在IT、商用產品比重提高，產品趨勢會由上半年的消費轉向升用，也考驗整體供應鏈應變速度，另外，去年因缺料的車用，也有緩解。

整體來說，彭雙浪表示，下年需求應該是消費型、商用各有消長，整體需求還是很強，訂單能見度高，對下半年產業景還是樂觀，只是消費、商用的此消彼漲，對供應鏈會是挑戰，友達也會做出最快速的因應。

下半年以供應面來看，彭(又又)浪表示，儘管有韓廠延後推出，大陸廠也有針對現在產線作產能擴充，但占總體產能比重不高，新增產能不會像過去這麼大量，因為大陸產能占比目前已經逾50%，故殺價競爭對自己是最不利，且缺貨恐要2~3年才會緩解，也會影響到有效產能開出，除此之外，加上積極發展大陸半導體，也會有資源傾斜的狀況，大陸官方對於面板企業的補貼已經降低，將回歸市場機制。

彭(又又)浪表示，面板目前庫存仍低，看好下半年旺季拉貨，新增有效產能，面板產業將回到健康機制，整體供需平衡，不會像過去幾年景氣變動劇烈。