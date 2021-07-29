疫情衝擊下影響眾人生活模式，許多人體驗到長期的居家上班，17LIVE和旗下聲音直播社群平台「Wave：好聲音直播，語音聊天」為了讓主播們參加節目及接受各項培訓課程不因疫情間斷，把節目及主播培訓課程搬到線上，精心打造特別版線上節目及歌唱、護嗓發聲技巧等相關課程，讓身居全台各地的主播們都有機會連線參與。

Wave在居家防疫期間首次將培訓課程改為線上課程教授，為主播們開辦「線上歌唱魔鬼營」，並以線上展演做為成果驗收方式。請到吳南穎（Fiona）、許恰吉（Chagi）兩位身兼實力派創作歌手以及許多藝人的幕後培訓老師，為12位培訓主播進行連3天的魔鬼訓練課程。

17LIVE直播節目《女神Camera》、《夢想Sing樂園》、《David’s Angels》因應居家防疫，推出線上特別版，節目內容規劃讓Liver們和主持人、評審老師都能在自家連線參與。《女神Camera特別版》改為「女神in house居家變裝大賽」讓Liver們大秀各自私服穿搭，配合主持人下達的服裝造型考題，例如「看起來年紀最小的裝扮」、「下樓倒垃圾之最安全防疫裝」「參加同學會，希望看起來生活過最好」等各種新鮮有趣變裝主題，進行三輪造型PK由觀眾進行投票評分定高下。

《夢想Sing樂園特別版》則進行「線上歌唱大賽」沒了需要進台北攝影棚拍攝的需求，Liver們可在自家最習慣的設備環境連線開唱接受評審老師及觀眾評分，因而提高了許多新面孔歌唱Liver的參與意願，評審老師和主持人不斷因新面孔參賽者的歌唱實力驚豔讚嘆，意外發掘不少暗藏的好聲音。

而長青節目《David’s Angels特別版》改成緊張刺激的「線上益智大會考」讓Liver們鬥智比狠比反應，希望讓觀眾也能看節目長知識，重溫一下學生時代大考的緊張感。