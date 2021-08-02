隨著東京奧運賽事白熱化，台灣選手們接連傳來捷報，詐騙集團也伺機搶搭奧運熱潮！根據資安解決方案廠商趨勢科技統計，今年7月已為全球攔截逾1億筆惡意網址，其中包括東京奧運開幕迄今，高達上萬筆與奧運相關的惡意網址四處流竄，，呼籲當民眾收到相關訊息時，應常保警覺心並多加留意真實性，避免落入陷阱，將個資與錢財雙手奉上給不肖份子！

趨勢科技分析東奧開幕至今，詐騙集團手法也隨時事更新，推出LINE詐騙貼圖「世界球后戴資穎勇闖金牌戰」；或是出現偽裝為線上轉播串流平台的釣魚網站。除了當前的奧運熱，還有「媽祖防疫詐騙貼圖」及緊接而來的「父親節慶祝假貼圖」紛紛出籠，呼籲民眾要提高警覺。

趨勢科技觀察，假貼圖是最難以防範、且偽裝指數最高的詐騙類型，例如近期臺灣奧運健兒們陸續摘金戴銀，網路上各式限時免費下載的假貼圖也到處流竄。包括「國旗正飄揚 台灣No.1」國旗貼圖、「世界球后戴資穎勇闖金牌戰」、「奧運黃金羽球麟洋配」等，藉邀請民眾轉傳贈送親友，得以騙取民眾個資。此外，父親節將至，趨勢科技近期也發現打著感謝父親名義的「父親節蠟筆小新の爸爸野原廣志」和「慶祝降二級 媽祖防疫貼圖」等詐騙貼圖，民眾一旦點擊，非但拿不到免費貼圖，還可能被犯罪分子不著痕跡的加入LINE好友，等待時機改頭換面後佯裝熟人進行二次詐騙。或是透過轉傳與分享的方式，讓詐騙連結在社群中快速傳散，待累積一定帳號數量之後，再轉賣給非法組織，藉此達到牟利目的。趨勢科技提醒民眾，免費的最貴，千萬別輕易相信天外飛來的好康！

不肖份子架設假的賽事轉播平台，聲稱可提供即時轉播服務，藉以向民眾收費或暗中下載並安裝惡意廣告程式。(趨勢科技提供／黃慧雯台北傳真)

除了假貼圖詐騙之外，詐騙集團也利用民眾對於奧運賽事的高關注度，打造假冒的線上轉播串流平台，聲稱提供線上即時轉播服務，要求使用者付費進行金錢詐騙；或是在使用者點擊假的賽事轉播平台網址連結後，於未經同意或未知的狀況下，暗中在使用者的裝置上下載並安裝惡意廣告程式，讓使用者裝置暴露於風險之中！趨勢科技提醒民眾，請支持並使用合法轉播平台觀看賽事，切勿隨意點選可疑與來路不明的連結，避免裝置中毒與個資外洩的資安風險。

趨勢科技提醒，網路詐騙手法多變，不肖份子擅長跟著時下議題及節慶進行詐騙，民眾可透過以下方式遠離多變的網路陷阱：

1. 免費貼圖不亂點、不亂傳：

趨勢科技建議，當民眾收到免費貼圖下載資訊時，切勿直接轉傳，請至「LINE貼圖小舖」確認是否的確有此免費下載貼圖，面臨疑慮的[email protected]帳號提出好友加入邀請時也應審慎考慮，檢視帳號名稱旁邊的盾牌顏色是否為LINE官方帳號認證的綠色盾牌或是[email protected]官方認證的深藍色盾牌，若盾牌是灰色則表示為一般帳號，民眾加入好友前應審慎考慮，同時也應隨時更新自己的資安防護意識及行為，才是守護自己與他人個資的安全之道！

2. 善用防詐達人判別連結是否安全：

除了上述辨識方法之外，趨勢科技建議民眾先將可疑網址或訊息，轉傳給趨勢科技防詐達人LINE＠帳號或是防詐達人臉書版，不僅能針對釣魚連結、詐騙訊息、網路謠言、假新聞，甚至針對轉傳圖片上的文字，免費提供真偽辨識及事實查證功能，大幅減少個資外洩的風險。同時，也透過安裝趨勢科技防詐達人於Chrome和Edge的「防詐達人瀏覽器擴充功能」，為使用者自動評測瀏覽網站安全性，遇到惡意連結或網站軟體，會自動警示阻擋，同時還能攔截廣告與第三方追蹤，並協助檢查歷史紀錄協助清除風險，讓民眾安心上網無虞！

同時，現今網路詐騙已不限於單一詐騙手法，建議民眾透過專業防毒軟體，為電腦提供多層防禦。另外也可於手機裝置也可下載趨勢科技行動安全防護等類似的防護、防毒app，藉由過濾夾帶詐騙網址的陌生簡訊內容，預先阻擋詐騙簡訊的危害。