全民網紅時代人人都能在網路發揮影響力，許多人透過創作開啟斜槓人生，為自己賺取額外收入。據統計全球網紅經濟已突破百億美元規模，是現今炙手可熱的職業，有超過40%年輕人想以網紅作為職業，造就許多微網紅、奈米網紅異軍突起，迅速搶佔網紅市場，成為現今行銷界黃金一代。

在如此競爭激烈的市場，能穩定創造流量是成為網紅的必備條件，然而大部分的人單靠自己摸索卻不得其門而入，因此台灣新媒體發展協會與醒吾科技大學、圈圈科技共同主辦2021 TY Star網紅培訓營，第一梯次將在8/10~8/12舉行，課程涵蓋網紅吸粉心法、養粉攻略、直播秘訣，3天內技能直接點滿，無論是想成為YouTuber、Instagramer、Podcaster、人氣直播主，都能即刻上手，創造高收入！

網紅培訓營講師陣容。(圖/台灣新媒體發展協會提供)

本次課程講師陣容堅強，在業界邀請到圈圈科技行銷總監唐兆瑩，擁有外商FMCG(快速消耗品)七年工作經驗，負責品牌從美妝、食品到網紅經濟，相信人人都能發揮影響力，使社群更加健全；另一位來自圈圈科技的講師是社群經理郭思妤，曾為新媒體雜誌、美妝保養等知名品牌操刀社群媒體，致力於推廣「成為優質網紅」的不二心法，期待能讓自認平凡的人，都找出個人特色與魅力，闖出屬於自己的一片天。

本課程網紅講師邀請中天新聞女神網紅主播張若妤，曾擔任多所大學講師及具豐富的主播經驗，將帶來網紅主播的吸粉大法；出神入化的魔術師阿夾，擅長近距離魔術、影片拍攝及後製，將透過課程教授如何製作出YouTube影片；獲得金手指獎-2020最具潛力網紅獎的百變網紅女神王小凡Zoe，在Facebook「一名空姐的流水帳日記」上擁有30萬粉絲，曾任華航空服員、電台廣播主持人、觀光大使，擁有自己的Podcast頻道，課程中將會傳授KOL經營術、人氣腳本的撰寫祕法；蝦皮官方合作主持人筑軒，曾擔任活動主持人、婚禮企劃顧問、韓國服飾店商執行長，以及多場主持課程講師，將會在課程中手把手教你如何在鏡頭前展現自己。

本次營隊活動將在8月10日(二)至8月12日(四)舉行，課堂中可獲得專業網紅行銷公司指導、知名網紅經驗分享、貼進市場實務教學、實際案例演練，一次擁有成為網紅的堅實基礎。凡是熱愛生活、對喜歡分享體驗有興趣者，皆可報名參加，名額有限，額滿為止。