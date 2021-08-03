新北市政府教育局邀請到南非講師，為學子分享當地與台灣相同的機車文化。(新北市教育局提供／李侑珊台北傳真)

全程參加的線上英語營隊的高中職同學們，將會獲得新北市教育局頒發的參與證明，豐富自身學習歷程。(新北市教育局提供／李侑珊台北傳真)

疫情讓學子無法在暑假期間出國交流，新北市教育局開辦免費線上英語營隊，與美國、英國、德國與非洲史瓦帝尼等7個國家合作，甚至還邀請到史國王室成員授課，為同學們介紹專屬非洲皇室節慶的勇士節，並以網課體驗在非洲大草原追逐野生動物的場景。

新北市教育局針對國高中生推出英語夏令營，合作國家跨足5大洲、16個國家，並邀請到英國、德國、韓國、美國、澳洲、南非及史瓦帝尼等7個國家當地的退休校長、老師、導遊、台灣當地華裔及英語外師擔任講師，介紹當地人文、景點、音樂、節慶及當地居家環境，課程採全英語授課，讓學生線上學英語的同時，更展開國際交流。

新北市教育局表示，在課程內容方面，像是作為新北市姊妹市的美國辛辛那提市，找來講師們分享美國辛辛那提紅人隊棒球活動。台德文化教育交流協會執行長Josef Maier則與家人一同開課，讓同學們認識德國是如何成為汽車工業強國。非洲史瓦帝尼皇室郡主Luyandza Dlamini也參與線上英語營，分享非洲皇室顯耀國王權威的勇士節，也透過網路課程，帶領同學們體驗在非洲大草原追逐野生動物。

新北市教育局還提到，除了上述課程，英國講師則是講述皇室成員大小事，並開設3分鐘看懂英國足球賽事的微型網課；韓國講師身穿韓服，為同學們示範吃生章魚跟蟲蛹，也帶領學習韓語「超好吃」怎麼說。南非與台灣同樣盛行的機車文化，同樣在課程當中呈現。

新北市教育局安排的英語夏令營活動不只包含國際交流，考量到高中職學子的升學考量，需累積學習歷程檔案，則攜手台灣師範大學、致理科大、亞東科大、景文科大、東南科大、台北城市科大、台北海洋科大等7所大專校院，開設設計群、家政群、機械群、電機電子群、餐旅群、動力機械群等60堂多元主題課程，

新北市教育局提到，針對高中職學子開辦的線上英語營隊課程，都會頒發參與證明。課程內容除了英文自我介紹及面試外，也包含實用英語，像是異國點餐技巧、電影內容與台詞、美語生活對話用字與句型，以快速累積英語能力。

致理科大外師Brandon表示，很喜歡透過線上互動指導學生，如此教學互動高，能即時提點英語上最容易犯錯的地方，更能強化聽、說、讀、寫的能力。英文學習必須與生活相連結，讓英文簡單自然的融入日常生活，才是最有感的方式。

參與英語營的新北高工二年級同學蘇桓岑指出，營隊設置的「電影觀察站」課程，情境非常棒，能以日常生活主題為中心，快速運用最即時的實用語詞，來了解美語對話，直呼：「原來看電影有這麼多情緒表達英文可以使用，真的很有趣！」