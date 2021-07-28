COVID-19疫情急遽改變了全球生活型態，影響企業、團隊及組織成員的溝通與協作方式。隨著愈來愈多企業將遠距辦公列為作業模式選項，遠距團隊的管理，已是企業管理者必須面對的重要課題，相較以往實體辦公室區域管理，在心態轉換、科技工具使用，以及如何連結人際交流上，都需要更多且不同的領導統御能力。

中華人事主管協會遠端領導力教練林祖威老師表示，很多主管認為遠端領導是屬於「方法」層次變革，也就是工具跟技術的改變，但實際上更涉及了領導「心法」的變化，像是如何重塑團隊成員的心態、主管領導風格，以及團隊的文化（如信任）也會不同。

林祖威老師談到，優秀的遠距領導主要著重在將目標清晰化，並可與部屬同理溝通，適時地授權與賦能，藉由敏捷管理立即與連續的改善效能，同時保有謙遜的態度，擁有以上特質的管理者，才能建立起更強的團隊信任，讓遍布各處的同仁，能更自發、投入與參與，程度愈高，才能反映出來最後團隊的高績效。

在現今的模糊、多變時代下，管理者已無法像過去一樣能夠強勢掌握全局，反而是需要透過員工自發性的觀察與驅動，適時地與主管共同討論、調整作法。中華人事主管協會遠距數位管理專家盧冠諭老師建議，在遠距管理上更可以導入彈性高的OKR管理制度(Objectives and Key Results，目標與關鍵結果)來協助企業內部團隊運作，建立起團隊共同語言，並能夠因應市場變化彈性地去改變執行方式。

盧冠諭老師進一步說明，OKR管理強調的是由下而上的進行，部屬的參與感在這其中扮演著舉足輕重的角色。他建議，管理者在目標(Objectives)設定上，必須要有挑戰性，目標數量不宜超過5個，同時在每項目標下，設置2到4項關鍵結果(Key Results)，愈具體愈能夠檢核執行成效。

中華人事主管協會執行長林由敏表示，未來充滿變數及挑戰，昨日的競爭優勢擋不住明日的變化趨勢，尤其在數位科技推動產業快速轉型的時代下，管理者除了激勵部屬，更要透過適度的溝通與授權，培育、激發部屬的潛能；同時也應適時給予回饋，建立起順暢且正向的執行循環，讓部屬快速成長成為高績效團隊；管理者更應縱觀全局，掌握企業創新成長的動能，引領團隊成員一同攜手學習、不斷精進。