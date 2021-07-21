美股雖反攻大漲，台股21日卻在航運股殺聲隆隆下續挫，外資連四賣並匯出資金，但出口商仍極進場拋匯，使得新台幣先是逆勢升值，午後才轉貶，終場收在28.073元兌1美元、續創近三個月新低，貶值1.3分，為連四個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量8.52億美元。

外匯交易員指出，變種病毒疫情擔憂略見緩和，美股主要指數全面大漲，台股在開高後反轉直下，航運股倒貨重殺，使得大盤一度重跌達176點，隨後趨於收斂，最後收挫69點至17458點，但新台幣在出口商積極拋匯下，與股市不同調走升。外資仍站在賣方，賣超新台幣162億元，連四個交易日共大賣台股逾千億元，累計不少資金等匯出，午後部份外資開始進場買匯，使得新台幣由升轉貶。

外匯交易員認為，台股意外逆向走跌，近日來賣超的外資也等不下去了，「不買股就匯出」，但若台股回神再啟動攻勢，暫時匯出的外資回頭，加上出口商趁28元的好價位續拋匯，將提供新台幣支撐，預料新台幣短線將續在28元大關附近整理的格局。