美股財報季進入高峰期，超過3成以上的標普500大企業將在本周公布獲利數字，今早台股掛牌的標普500大相關ETF元大S&P500(00646)指數創掛牌以來新高。

第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲表示，今年全球經貿活動重啟，景氣進入擴張階段，企業獲利成長可期。以標普500企業為例，預估今明兩年每股盈餘將成長39%、10.8%，為股市多頭行情提供支撐動能。

上半年，美股道瓊、標普500、那斯達克指數同步收漲超過1成，而依據近20年經驗，下半年連漲的機率極高，道瓊與標普500指數續漲機率各80%、71%、那斯達克指數續漲機率85%。不僅如此，下半年平均漲幅更優於上半年0.9~3.3%不等。

黃筱雲認為，未來在操作上，有3大主軸可留意：一是受惠企業資本支出擴張、下半年消費旺季的創新科技、消費性電子；二是具有低基期優勢的觀光旅遊、零售消費；三是政策加持的原物料、替代性能源等，都會有一番表現機會。

根據FactSet統計，截至上周五為止，已有24%的標普500企業公布第2季財報，優於預期的比例達88%，高於過去5年平均水準；而且整體獲利年增率達74%，高於第1季的54%水準。

本周還有3成以上的企業將發布財報，包括：蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、臉書、特斯拉、波音等重量級公司，吸聚股市投資人目光。