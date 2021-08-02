瑞儀(6176)公布第2季財報，宅經濟持續帶動平板、NB終端需求仍佳，但匯率因素，也影響整體獲利；法人認為，隨著疫苗普及，平板、NB的需求將逐步趨緩，加上Mini LED搶奪市占率，瑞儀第3季亮點有限，法人對於瑞儀下半年營運表現中性看待，瑞儀今天股價相較大盤疲軟，盤中跌幅1.9％。

瑞儀第2季營收140.31億元，毛利率18.63％，較前一季增加0.95個百分點，稅後淨利10.4億元，季減37.52％、年減40.2％，每股盈餘約2.24元。今年上半年合併營收280.99億元，年成長18.06％，毛利率約18.15％，稅後淨利27.07億元，年成長10.22％，每股盈餘5.82元。

美系客戶第2季推出新款搭載Mini LED背光平板電腦，排擠LCD機種，使得瑞儀第2季營收與前一季持平。法人認為，全球陸續施打疫苗，居家工作、遠距教學高峰期已過，平板、NB成長將趨緩。此外，Dell、三星等非蘋品牌大廠，也計畫推出Mini LED背光技術新產品，Mini LED滲透率提升，外界估計OLED可能在2022年下半年到2023年導入平板，瑞儀雖然購入Mini LED打件產線進行研發，還要觀察公司未來轉型的進展。