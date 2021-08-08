Reporting with @RamonaShelburne on ESPN: The NBA has opened up investigations into possible tampering violations involving two sign-and-trade deals completed in free agency: New Orleans and Chicago centered on Lonzo Ball and Toronto and Miami centered on Kyle Lowry. Story soon. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 7 2021

看來「球哥」朗佐鮑爾、羅瑞兩人想幫新東家打球還要再等等！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基與同事拉夢娜聯合報導，聯盟認為球哥先簽後換加盟公牛，以及羅瑞先簽後換加盟熱火兩筆交易可能存在著違規招募，將開始調查其中的運作過程。

聯盟會對這兩筆先簽後換交易抱持違規招募的懷疑，主因是先簽後換交易遠比一般自由球員簽約複雜許多，必須經過更多討論與溝通才有可能達成，沒想到球哥與羅瑞的先簽後換交易，竟在今年自由市場開啟不到1個小時內就已經完成了。

聯盟兩年前修改了規定，針對違規招募祭出更嚴重的罰則，包含罰款1000萬美元、球隊高層停職、沒收選秀權、判定合約無效等，像是2019年波達諾維奇先簽後換從國王跳槽公鹿，卻因波達諾維奇反對，最後交易告吹，他最後加盟老鷹。

這兩筆交易詳情分別如下，球哥簽下4年8500萬美元跳槽公牛，鵜鶘收到蘭托薩斯基、坦普爾與1個次輪籤；羅瑞則跟暴龍完成3年8500萬美元之後跳槽熱火，暴龍換來卓拉吉奇與阿丘瓦，目前球哥交易還沒官宣，羅瑞交易卻已經官宣了。