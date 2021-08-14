還記得2014年東區冠軍賽在「小皇帝」詹姆斯耳邊吹氣干擾的「吹耳哥」史蒂芬生嗎？根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯14日爆料，尋求重返NBA打球機會的史蒂芬生，將於今天在拉斯維加斯接受公鹿、金塊、七六人、籃網等隊聯合試訓。

2010年以第40順位被溜馬選進NBA的史蒂芬生，待過溜馬、黃蜂、快艇、灰熊、鵜鶘、灰狼及湖人等隊，在2019年夏天發現自己找不到NBA新東家，他選擇跳槽大陸CBA遼寧隊，但在上季完全消失，也很少在社群媒體上現身放話。

回顧史蒂芬生的NBA生涯，2012-16年球季效力灰熊期間，曾拿場均14.2分、4.4籃板，可惜他的個性太過特異獨行，往往待在任何球隊都會引發一些事端，也拚命展現自己高度自信，最後弄到自己只能前往大陸CBA打球，卻仍只打1季就告消失。

如今史蒂文生挑在拉斯維加斯接受聯合試訓，並非代表他一定會有機會加盟公鹿、金塊、七六人或籃網等隊之一，畢竟他的問題並非在於身手好壞，而是他的個性與脾氣，不知道這次是否還有NBA球隊願意給他重返NBA機會，相信很快就可揭曉。