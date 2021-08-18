NBA自由市場已開放多天，許多球隊都完成了補強，其中傳統豪門湖人改變非常大，他們在今夏延攬了球星「忍者龜」韋斯布魯克(Russell Westbrook)、「魔獸」霍華(Dwight Howard)、「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)，與陣中的詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)組成全新陣容。

而在大肆進行人員更動後，他們陣容中還有一個控球後衛的缺額，近期將決定這個名額誰屬，據《Yahoo體育》報導，目前陣容已有12人的他們打算試訓艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)、麥克詹姆斯(Mike James)和柯利森(Darren Collison)，將優先挑一名控衛進入名單，之後再讓幾人進入開季訓練，繼續挑選適合的人。

據知情人表示，湖人目前首要補強方向是控衛，再來是側翼球員，所以之前一直向外界放話想回NBA的艾塞亞湯瑪斯迎來機會，而且在他於業餘聯賽飆下81分後，湖人也曾表示他們會考慮簽下他，不過他這次將與兩名控球競爭，30歲的麥克詹姆斯去年還在籃網，33歲的柯利森原本退休，但後來考慮復出。

目前湖人除「新五虎」外，名單還有荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、馬克蓋索(Marc Gasol)、亞瑞薩(Trevor Ariza)、努恩(Kendrick Nunn)、艾林頓(Wayne Ellington)、蒙克(Malik Monk)、貝茲莫爾(Kent Bazemore)等人，平均年齡達31.6歲，是全聯盟最「資深」陣容，此陣容也讓外界質疑是否能真的衝擊總冠軍。

艾塞亞湯瑪斯目前32歲，若成功加入湖人當然值得替他高興，不過這仍然會拉高湖人的平均年齡，相對如果選擇33歲的柯利森結果也是差不多的，而柯利森相較艾塞亞湯瑪斯有身材上的優勢，因為他有183公分，生涯待過黃蜂、溜馬、獨行俠、快艇、國王等隊，2019年宣佈從NBA退休。