近期在NBA最悲情的人可說是前快艇球員貝弗利(Patrick Beverley)了，他在幾天前被快艇交易至灰熊，用他和奧圖魯(Daniel Oturu)、隆多(Rajon Rondo)換到了布雷索(Eric Bledsoe)，但沒過多久貝弗利又被灰熊交易到灰狼，換取卡爾佛(Jarrett Culver)和赫南葛梅茲(Juancho Hernangomez)，短短幾天就被交易兩次。

Timberwolves add toughness by trading for Patrick Beverley jettison 2 unhappy campers https://t.co/VFaAJoHqPN — Jon Krawczynski (@JonKrawczynski) August 17 2021

沒想到據外媒報導，貝弗利可能再次被交易，灰狼隨隊記者克勞欽斯基(Jon Krawczynski)向外說明，指出貝弗利可能成為灰狼與76人達成交易的關鍵，而這筆交易關乎到是否能換取班西蒙斯(Ben Simmons)，他的防守與外線能力將幫助76人更多。

據消息人士透露，灰狼一直都有與76人在探討交易西蒙斯的可能性，但他們沒有足夠有力的籌碼，缺乏能帶給76人奪冠的資產，因此需要進行三方交易，這是一個複雜的過程，而若能拿出貝弗利做為籌碼將更有機會爭取到班西蒙斯。

33歲的貝弗利近幾年一直在處理傷病問題，所以保持健康對他來說也是很重要的，貝弗利身高185公分，體重82公斤，在2009年第2輪第42順位被湖人選上，之後都在外國聯賽打球，直到2012年正式登陸火箭，一直效力到2017年，

之後又輾轉到發展聯盟，接著才去了大家熟悉的快艇，他最為人熟悉的就是死纏爛打的防守能力，曾經讓許多明星球員都吃過大虧，2014、2020入選NBA年度防守第二隊，2015拿下明星賽技巧挑戰賽冠軍，2017年則入選年度防守第一隊，生涯至今能拿下8.8分4.3籃板3.4助攻。