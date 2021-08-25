外電報導，塔利班在喀布爾會見中國駐阿富汗大使，中國外交部發言人王文斌今天（25日）在例行記者會中回應，中方始終尊重阿富汗的主權獨立和領土完整，奉行不干涉阿富汗內政的政策，願繼續和阿富汗發展睦鄰友好合作關係。

據俄羅斯塔斯社報導，阿富汗塔利班駐卡塔爾首都多哈政治辦事處發言人穆罕默德·納伊姆當地時間24日在推特發文稱，塔利班代表團在喀布爾會見了中國駐阿富汗大使一行。

報導稱，雙方討論了阿富汗當前局勢等問題。對此，汪文斌表示，中方與阿富汗塔利班方面有著暢通有效的溝通與磋商。喀布爾自然是雙方討論各種要務的重要平台和管道。

汪文斌強調，中方對阿富汗的政策是一貫和明確的，中方始終尊重阿富汗的主權獨立和領土完整，奉行不干涉阿富汗內政的政策，堅持面向全體阿富汗人民的友好政策，中方尊重阿富汗人民自主決定自身的前途命運，支持將阿人主導阿人所有的原則落到實處。

汪文斌表示，中方願繼續和阿富汗發展睦鄰友好合作關係，為阿富汗和平與重建發揮建設性的作用。