聯合國安理會當地時間30日以13票讚成，0票反對，2票棄權的結果，通過了關於阿富汗問題的決議草案，中國和俄羅斯投了棄權票。對此，中國外交部今日回應，中方對通過決議的必要性、緊迫性和草案內容的平衡性都有巨大疑問，且修改的意見沒有得到充分採納，因此投了棄權票。

中國常駐聯合國副代表耿爽在表決後的解釋性發言中指出，阿富汗近期亂局同外國部隊倉促無序的撤出有直接關係。希望有關國家能夠認識到，撤出不是責任的結束，而是反思和糾錯的開始。

中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上被問及此，他進一步說明，有關國家於8月27日傍晚倉促散發了決議草案，要求30日就採取行動，中方對通過決議的必要性、緊迫性和草案內容的平衡性都有巨大疑問。

他又說，盡管如此，中方仍然建設性地參與磋商，並同俄羅斯一道提出了重要合理的修改意見，「遺憾的是，我們的修改意見沒有得到充分採納，中方也一貫不贊成提案國在各方仍有分歧的情況下強行推動的做法」，基於上述，中方對有關決議草案投了棄權票。

汪文斌指出，阿富汗國內形勢已經發生根本性變化，安理會採取的任何行動，包括採取行動的時機，應有助於緩和而不是激化矛盾，有助於阿富汗局勢平穩過渡，而不是重現戰亂。

他說，阿富汗近期亂局同外國部隊倉促無序的撤出有直接關係，希望有關國家能夠認識到，部隊的撤出不是責任的結束，而是反思和糾錯的開始。

汪文斌表示，近期發生在阿富汗的恐怖襲擊也再次證明，阿富汗戰爭並未實現清除阿境內恐怖勢力的目標，各國應根據國際法和安理會決議履行義務，堅決合作打擊「東伊運」「伊斯蘭國」以及「基地組織」等國際恐怖勢力，在反恐問題上，絕不能奉行雙重標準，也不能採取選擇性的做法。