湖人「一眉哥」安東尼戴維斯的長年身體健康問題，光換訓練員就可解決嗎？面對上季季後賽提前因為腹股溝拉傷缺陣，造成湖人提前淘汰的遺憾，一眉哥的經紀公司「Klutch Sports」宣布替他找來一名新訓練師，期望能讓他下季保持健康出賽。

「Klutch Sports」這種做法只是想讓安東尼戴維斯可以保持良好狀態，期望傷痛問題不要再次困擾這名湖人相當倚重的內線大將，畢竟後果已在上季浮現，目前他也公開表示，自己腹股溝的傷勢已經完全痊癒，接下來就替新球季做好準備。

只是安東尼戴維斯過往傷痛歷史驚人，像在鵜鶘打球生涯，幾乎每個球季都有出現不同部位的傷勢，也很少打滿一整個球季，看來就算碰上不同的訓練師，他的身體還是容易出現傷痛，接下來就看這次換來的新訓練師，能否打破這種魔咒。

湖人把上季主力傷痛不斷的問題，歸咎於台裔首席訓練師妮娜謝，也在上季打完後就不跟她續約，接下來找來誰擔任首席訓練師相當關鍵，畢竟目前湖人陣中老將如雲，受傷機率自然大增，湖人想要奪下新球季總冠軍，還是需要這些老將健康才行。