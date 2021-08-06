達方(8163)上半年每股盈餘為1.83元，達方董事長蘇開建表示，目前訂單掌握度還不錯，正面看待下半年，預期今年上下半年營運45:55，達方從下半年到明年都是收割年，進入擴張成長期。

達方電子今天舉行法說會，由蘇開建親自主持，達方近幾年積極透過併購及入股策略強化綠能及被動元件等關鍵零組件產品線，包括綠能部分世同金屬、統達及太宇，MLCC往高價值產品發展並投資詠業等，隨著併購效益及產品線逐漸完善，讓達方今年上半年營運表現亮眼，下半年到明年將進入收割成長期。

蘇開建表示，達方佈局效益愈來愈發揮，其中E-Bike有太宇的車架+達方(電池)電控系統+統達電池+世同組裝，專業分工加上德國及捷克歐洲組裝、越南廠區服務，可以提供客戶完整全球服務，吸引很多客戶找上達方，今年上半年綠能佔公司營收比重已達35%，已成為公司業績一大支柱。

在關鍵零組件(被動元件)部分，蘇開建表示，詠業及MLCC持續投資高單價產品，讓獲利往正向發展，目前詠業訂單已看到年底，近來馬來西亞疫情，比較中高單價日系客戶受到影響，也找上達方交貨，被動元件整體價格維持很好，詠業現正申請上市中，預計年底以高科技股掛牌。

三大事業穩定成長，達方第2季合併營收為75.3億元，較上季成長25.7%，較去年同期成長31.6%，營業毛利為13.04億元，季增33%，年成長30.9%，單季合併毛利率為17.3%，季增0.9個百分點，年減0.1個百分點，歸屬母公司稅後盈餘為3.1億元，較上季成長54.2%，年成長25.1%，單季每股盈餘為1.11元；累計上半年合併營收為135.3億元，較去年同期成長37.6%，營業毛利為22.85億元，年成長36.2%，合併毛利率為16.9%，年減0.2個百分點，稅後盈餘為5.1億元，較去年成長46.8%，每股盈餘為1.83元。

今年上半年IT約佔達方營收50%，綠能約佔35%，關鍵零組件約佔15%。

達方表示，第2季市場延續對於筆記型電腦與自行車的消費需求，公司營收與獲利均較上季與去年同期大幅增加；面對後疫情時代的未來，筆記型電腦支援混和型的工作與學習方式，其需求將不看淡；再者，兼具運動又可保持社交距離的自行車與電動自行車，在疫情改變生活形態下需求大增，使公司綠能事業持續走揚，併購綜效逐步展現；達方深耕IT與綠能兩大產業，致力推動對內精實整合，對外策略聯盟的長期戰略，以鍵盤為主的IT周邊事業，與以MLCC及詠業為核心的關鍵元件事業，將不斷追求價值與獲利的提升；掌握電子、電池、車架與組裝的四大核心關鍵技術的綠能事業則以電動自行車為發展主軸加速成長，在各產品線在市場需求穩定下，正向看待第3季營運表現。

在越南廠區部分，達方目前在北越及南越各有一個廠區，其中北越廠以生產鍵盤為主，南越廠則是世同腳踏車組裝，近來越南新冠肺炎疫情大爆發，達方客戶持續加碼訂單，未受疫情太多影響，達方今年上半年資本支出約4.6億元，預估下半年再投資10億元，全年資本支出約15億元。

蘇開建指出，目前訂單掌握度還不錯，其中IT需求從學校Chromebook轉到商務NB，商務NB將帶動背光鍵盤增加；達方總經理蔡耀坤則表示，下半年Chromebook佔比預估將降至10%到20%，上下半年鍵盤出貨差不多，但組合有較大的變化，全年NB應該有機會維持在2億台。