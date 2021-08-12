唐榮車輛董事長何義純簽署合作協議，與電動巴士國家隊組成CTP聯盟。（王文吉攝）

國內首輛鋁合金車身的全低地板電動巴士「漢唐一號」，色系將以地中海藍加賓士銀為基礎。（漢翔公司提供／王文吉台中傳真）

國內首輛鋁合金車身的全低地板電動巴士「漢唐一號」，色系將以地中海藍加賓士銀為基礎。（漢翔公司提供／王文吉台中傳真）

唐榮車輛公司董事長何義純。（王文吉攝）

漢翔公司董事長胡開宏。（王文吉攝）

鋁合金全低地板電動巴士新車型「漢唐一號」國際合作發表會12日在漢翔公司舉行，由國內10家企業組成的電動商用車CTP聯盟，結合航太複材車身及低地板底盤技術，催生電動巴士國產化，性價比符合美國與日本高端市場需求，具國際競爭力，預計11月底實車發表。

唐榮車輛於今年第1季與大同公司結盟動力系統，第2季與漢翔公司合作開發鋁合金輕量化車身，第3季邀集亞力電機、台灣雙日、台灣電綜、漢鐘精機、台灣精星、台灣松下、為升電裝等，籌組CTP聯盟，開發國內首輛鋁合金車身的全低地板電動巴士，命名「漢唐一號」。

唐榮車輛公司董事長何義純在記者會中特別感謝漢翔公司開發鋁合金輕量化車身，有助提升國內電動車技術水準，加上唐榮車輛擁有國內唯一「全低地板底盤平台技術」，CTP聯盟開發的電動巴士，可望名列國際前7位，未來電動巴士色系將以地中海藍加賓士銀為基礎。

漢翔董事長胡開宏表示，疫情造成經濟市場受創，漢翔以開源、節流及深蹲三原則渡過難關，將飛機專業製造能力應用至其他方面，如以航太複材運用到電動巴士車身，可使車體輕量化，並減少能源耗損及增加續航力。

胡開宏提到，複材車身較原鋼骨結構車身減重約25％，達450至500公斤，預估「漢唐一號」可較唐榮前一代車款減重達1000公斤，續航距離可增加超過400公里，達到減重、節能減碳、操控便利性，亦提升行車安全。

「漢唐1號」電動巴士新車型，自主研發高端國產化項目6大項技術，包括低地板底盤平台、輕量化鋁合金車身、長續航力高電量電池、電池液冷系統之熱管理、人性化高乘客座位數及前圍造型分離式維修設計等，均為國內首創，符合歐系電動巴士大廠高端技術指標，且性價比更符合美國與日本等高端市場客戶需求。

「漢唐一號」預計今年9月底進行儀表系統雛型產品功能展示、11月底實車發表，明年第3季完成車電項目量產準備。胡開宏強調，環境保護與節能減碳，漢翔義不容辭，期盼喚起各企業重視，漢翔將繼續拓展儲能、環保相關業務，企業經營同時，也為生態環境貢獻力量。