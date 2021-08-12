佳世達(2352)今舉行法說會，佳世達董事長陳其宏表示，佳世達的願景相當清楚，高附加價值產品明年營收要過半，快則今年Q4，未來期望每季能逐步成長，下一步是高附加價值產品獲利過半，包括醫療和解決方案等。然，Q3是電子資通訊的旺季，有機會挑戰單季高峰，目前缺料依然嚴峻，原物料漲價，船運成本及颱風季等都將衝擊出貨，僅管如此，Q3依然審慎樂觀以對。至於明基醫院的上市時程，受疫情等因素影響遞延，但上市方向不變。

陳其宏表示，佳世達切入醫療及解決方案和網通事業，未來這3大產業也可能是台灣的護國群山，也希望三大產業成長，提升台灣整體競爭力。

資訊產品、商業暨工業用產品事業群總經理黃漢州表示，Q2需求強勁，面板和半導體短缺，運量不足造成供貨限制，佳世達往高端和大尺吋出貨，因此，營收和獲利同步增加。目前商用品項大幅成長，消費品項轉弱，尤其是高端顯示器。預估Q3出貨和去年持平，但營收可望優於去年。

醫療器材事業群總經理楊宏培表示，Q2防疫產品需求爆增，從五月到現在都在加班。解封後需求是否需求會下降，目前看來，以餐廳而言，酒精需求更大，而學校開學亦會拉動防疫相關產品需求。此外，佳世達助聽器和醫院枆材在解封後會持續回升，另外，透析器產品線會是很大成長動態。

智能方案事業群總經理李昌鴻則表示，智能方案協助企業數位轉型，包括雲端化、行動化、數位化及國際化。數位轉型呈剛性需求，預估Q3會有大幅貢獻。

網路通訊事業群總經理黃文芳表示，網通產品在Q2出現零組件守不住交期，而且非常嚴重，因此Q3在終端需求強勁下，零組件缺料情況，會是今年以來最嚴峻的一季。網通Q3可能出現出貨和營收年減。