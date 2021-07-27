歐洲股市周一從上周五收盤的歷史高點回落。荷蘭科技投資公司Prosus因中國監管單位打壓影響，股價重挫，拖累大盤表現。

周一泛歐Stoxx 600指數收跌0.37點或0.08%，為461.14點；中斷了連四漲的氣勢。

Prosus大跌8.8%，報72.90歐元，股價來到近一年低點。中國市場監管單位於上周六加大對騰訊的監管力道；Prosus為騰訊大股東，持股28.9%，股價表現受波及。

Nordea資產管理策略師Sebastien Galy認為，目前由於中國科技公司面臨壓力導致獲利回吐，這種情形應該不會持續太久，美國股市可能在下次下跌中再度買進。

泛歐Stoxx 600指數在上周五創新高。儘管全球新冠肺炎病例激增，以及投資人擔憂通膨上升，然而企業強勁財報表現和歐洲央行鴿派言論，都增添了市場風險偏好。

儘管公司上調全年自由現金流目標，法國車用零件供應商Faurecia股價仍下跌5.7%。

旅遊休閒股上漲1.57%，為少數上漲的板塊。歐洲最大廉航公司瑞安航空漲3.8%；夏季訂單的強勁表現，讓瑞安上調全年客運量預期。

根據Refinitiv IBES數據，歐股上市公司在第二季的財報表現，預計獲利將較去年同期增加115%。至今有三分之一的公司公布財報，其中約有63%企業報出高於預期表現。

Jefferies一位股票策略師表示，繼續支持對歐股的買進。預期歐洲經濟動能將延續到2022年，2021年企業獲利成長將為年增67%，2022年將為年增22%，這些將讓泛歐Stoxx 600指數推高到500點。

西班牙製藥商Almirall跌11.6%；該公司上半年淨虧損4280萬歐元。

德國生物技術公司Morphosys在削減全年營收預期後，股價下跌8.7%。