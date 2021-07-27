聯邦公開市場委員會(FOMC)將召開為期2日的利率決策會議，加上科技巨頭包括谷歌母公司 Alphabet、微軟、蘋果將在美股周二(27日)盤後公開最新財報，市場情緒波動下，美股3大指數期貨盤前小跌。美股周二開盤下跌65.41點、以35078.90點開出，隨後跌勢擴大至200點，美國半導體巨頭英特爾開低3%。

截至台灣時間27日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌223.42點或0.64%、暫報34920.89點；標普500指數下跌20.6點或0.47%、暫報4401.65點；那斯達克指數下跌42.53點或0.29%、暫報14798.18點；費城半導體指數下跌28.71點或0.88%、暫報3248.21點。

5大科技巨頭股價齊跌，特斯拉股價開盤上漲後隨即翻黑跌近1%、暫報650.52美元；台積電ADR股價下跌0.93%、暫報114.48美元；聯電ADR股價下跌1.58%、暫報9.35美元。

更新節點製點命名的英特爾，宣布獲得高通、亞馬遜AWS代工生產伺服器處理器晶片的訂單，但市場仍對英特爾是否能轉型成功抱持疑慮，股價開盤下跌超過3%、暫報52.55美元，至於對手AMD將在周二盤後公布財報，股價上漲1.67%、暫報93.35美元。