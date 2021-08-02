A股三大股指開盤小跌 10:312021/08/02 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大股指2日開盤小跌，跌幅之後小幅擴大。上證指數開盤報3385點，跌11點，跌幅0.34％；截至10點6分，報3369點，跌27點，跌幅0.81％。 深成指開盤報14463點，跌10點，跌幅0.07％；現報14425.61點，下跌47.6點，跌幅0.33％。 創業板指數開市報3448點，升8點0.23％；現報3414.1點，下跌26.08點，跌幅0.76％。 各概念股個別發展，煤炭股跌逾2％；鋼鐵股跌逾1％；金融、石油、水泥股偏軟；有色金屬、化工、房地產、電力股靠穩。 房價漲不停 北市站上新高 台股IPO籌資王 魅力不減 #跌幅 #開盤 #A股 #三大股指 #現報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《文創股》辣椒H1每股盈餘0.84元 H2新遊戲添活水 08:032021/08/02 財經 為台股積蓄反彈力道 外資狂推中型人氣股 04:102021/08/02 財經要聞 港股印花稅率8月上調 恒指心驚驚 04:102021/08/02 財經要聞 中概股監管 中美應加強合作 04:102021/08/02 焦點新聞 六大壽險逾900億股息 Q3入袋 04:102021/08/02 財經要聞 宏碁兩小金虎 H1獲利報喜 04:102021/08/02 產業．科技 《期貨》三大期指全面開高 8月台指期飆139點 09:112021/08/02 財經 《國際產業》狠砸290億美元! Square收購澳洲Afterpay 09:112021/08/02 財經 9月前揭曉 央行總裁評比 楊金龍3A在望 04:102021/08/02 財經要聞 《晨間解盤》強勢季線 反彈先看月線(倫元投顧提供) 08:542021/08/02 財經 報價雙漲 天鈺營運逐季拚高 04:102021/08/02 產業．科技 財經熱門新聞 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 財經要聞 - 工商時報 破天荒 馬斯克罕見認錯了 還要賠150萬美元 - 財經 古根漢示警：美國股災將至 投資人快點逃 - 財經 賀「行員」麟洋組奪東奧羽球首金 土銀：升職、加薪 - 財經 檢討戴資穎不應該輸 財經網美臉書遭灌爆急刪文道歉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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