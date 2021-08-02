A股三大股指2日開盤小跌，跌幅之後小幅擴大。上證指數開盤報3385點，跌11點，跌幅0.34％；截至10點6分，報3369點，跌27點，跌幅0.81％。

深成指開盤報14463點，跌10點，跌幅0.07％；現報14425.61點，下跌47.6點，跌幅0.33％。

創業板指數開市報3448點，升8點0.23％；現報3414.1點，下跌26.08點，跌幅0.76％。

各概念股個別發展，煤炭股跌逾2％；鋼鐵股跌逾1％；金融、石油、水泥股偏軟；有色金屬、化工、房地產、電力股靠穩。

房價漲不停 北市站上新高
台股IPO籌資王 魅力不減
#跌幅 #開盤 #A股 #三大股指 #現報