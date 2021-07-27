港股恒生指數繼26日暴跌逾1100點之後，27日再次大跌逾千點，日內接連失守26000、25000點關口，一度暴跌逾1400點，所幸尾盤有所拉升，收復25000點關口，但仍以大跌1100點收盤。

恒生指數27日上午跌近300點，但午後再次大殺盤，一度跌5.51％報24748.84點，創2020年11月以來的新低，收盤暴跌1105.89點，跌幅4.22％更甚於26日，報25086.43點，成交額3606.7億港元。

大陸高壓監管網路平台企業下，港股多檔相關個股遭遇雙位數暴跌，導致恒生科技指數收盤暴跌逾8％，萬國網絡跌19.59％、京東健康暴跌22％、阿里健康大跌18.5％、美團大跌17.66％、網易大跌13％、嗶哩嗶哩跌12％、京東跌10％、騰訊跌9％、阿里巴巴跌7.55％。

另一個股價重挫的是發生債務風波的恒大系個股，中國恒大27日暴跌13.41％、恒騰網絡大跌16.86％、恒大汽車跌15.24％。