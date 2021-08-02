恒指開高走低 再度失守26000點 10:432021/08/02 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股7月累挫2866點、重挫9.9％，進入8月開局第一個交易日，恒指2日開高近百點，重上26000點。惟好景不常，恒指不久隨即下跌，再度失守26000點大關。 恒指2日開高93點，報26054點；截至10點18分，恒指報25818.1點，由升轉為下跌142.92點，跌幅0.55％。 國指開高25點，報9258點；現報9138.42點，下跌94.8點，1.03％。 《期貨》三大期指全面開高 8月台指期飆139點 A股三大股指開盤小跌 #恒指 #失守 #下跌 #好景不常 #再度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤後解析》17500 台股闖關成功 14:512021/08/02 財經 《金融》新興亞股上周回檔 外資淨流出逾40億美元 15:422021/08/02 財經 港股印花稅率8月上調 恒指心驚驚 04:102021/08/02 財經要聞 彰化蛋黃酥名店漲價了 一口氣漲12.5％ 15:332021/08/02 生活 港移民潮留雙親 長者心理輔導需求增加 15:132021/08/02 兩岸 高端疫苗完成封緘將上市 股價開低走高漲逾7％ 11:282021/08/02 財經 《晨間解盤》強勢季線 反彈先看月線(倫元投顧提供) 08:542021/08/02 財經 《港股》升印花稅 港股忐忑 10:532021/08/02 財經 騰訊近21億港元馳援恒大 擬增持旗下媒體公司股權 13:352021/08/02 兩岸 《商情》天氣好轉 周一大豆電子盤連兩日下跌 12:352021/08/02 財經 下午強降雨 南市大灣交流道下積水10公分 14:542021/08/02 生活 財經熱門新聞 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 財經要聞 - 工商時報 美貨運供應鏈快崩潰 零售商哀號曝衝擊慘況 - 財經 新制勞退基金10大持股曝光 這一檔就占27％ - 要聞 陽明、萬海、長榮又掛掉 謝金河4字爆最大兇手 - 財經 勞保基金不改革再六年破產 民眾應儘速自救 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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