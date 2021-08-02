港股7月累挫2866點、重挫9.9％，進入8月開局第一個交易日，恒指2日開高近百點，重上26000點。惟好景不常，恒指不久隨即下跌，再度失守26000點大關。

恒指2日開高93點，報26054點；截至10點18分，恒指報25818.1點，由升轉為下跌142.92點，跌幅0.55％。

國指開高25點，報9258點；現報9138.42點，下跌94.8點，1.03％。

《期貨》三大期指全面開高 8月台指期飆139點
A股三大股指開盤小跌
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