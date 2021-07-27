美國6月獨棟新屋銷量跌至14個月新低，且5月的銷量遭到下修，成為昂貴的木材和其他建材供應短缺正在打擊美國房市的最新跡象。

美國商務部普查局（U.S. Census Bureau）周一公布，今年6月獨棟新屋銷售量月減6.6%，為連續第三個月下滑，且經季節性調整後年率為67.6萬戶，創下2020年4月新冠疫情爆發初期以來的新低紀錄。

分析師預估美國6月新屋銷售月增3.4%，以年率計達到80萬戶。

美國6月新屋銷售數較去年同期大減19.4%，為疫情爆發以來首次衰退。

此外，5月新屋銷售由76.9萬戶下修至72.4萬戶。

新建成的住宅約占美國整體房市交易量約12%。新屋銷售數據以簽約時為準，因此標的物通常尚未完工或尚未動工，因此被視為是房市榮枯的領先指標。

在此之前，美國上周公布6月建築許可數減少5.1%，並創下9個月新低，而房屋轉售數據則小幅反彈。

數據顯示生產成本升高已迫使建商縮手，導致供應吃緊、房價走高，對首購者相當不利。6月美國新屋價格中位數較去年同期上漲6%，而前幾個月的漲幅甚至高達15%～20%。

Nationwide首席經濟學家David Berson表示，有鑑於投入成本和完工的不確定性，即建造房屋的成本和交付時間都存在極大的不確定性，因此建商對簽訂新屋合約的意態闌珊，除非來自營建成本和供應鏈問題的阻礙減輕，否則短期內很難看到新屋銷售顯著增加。