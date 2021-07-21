開發金（2883) 21日晚上公告調整109年度每股現金股利0.54973791元，原本每股配息0.55元。

開發金在重大訊息時表示，原發放普通股現金股利每股配發0.55元，變更後發放股利每股配發0.54973791元，變更是因員工認股權行使，致影響流通在外股數，依股東會決議授權董事長調整每股現金股利。