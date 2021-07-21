開發金公告調整 109年度每股現金股利0.54973791元 21:332021/07/21 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 開發金（2883) 21日晚上公告調整109年度每股現金股利0.54973791元，原本每股配息0.55元。 開發金在重大訊息時表示，原發放普通股現金股利每股配發0.55元，變更後發放股利每股配發0.54973791元，變更是因員工認股權行使，致影響流通在外股數，依股東會決議授權董事長調整每股現金股利。 《紡纖股》嘉裕配息0.3元 今年目標供應鏈管理、數據分析 鴻海等21檔除息登場 指數將蒸發30.56點 #開發金 #現金股利 #每股 #配發 #變更 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《通信網路》美律配息5.16元 補選獨立董事 13:092021/07/21 財經 《半導體》捷敏飆新高價 決配息4.5元 16:332021/07/21 財經 《其他股》訂單能見度高 美(吉吉)一日填息 13:252021/07/21 財經 《半導體》超豐決配息3.1元 H2旺季樂觀 11:432021/07/21 財經 《電子零件》禾伸堂配息8元 22日除息 16:502021/07/21 財經 《航運股》長榮配息2.5元 董座：今明年營運樂觀 10:362021/07/21 財經 中租-KY 上半年稅後純益突破百億元 年增33％ 15:492021/07/21 財經 SOGO股東會配發現金股利1.1元 今年加速數位轉型 13:032021/07/21 財經 《半導體》強茂續強 H2業績加分 16:162021/07/21 財經 《電子通路》全國電穩定填息 H2看法謹慎 15:242021/07/21 財經 開發金通過限制型員工新股案 04:102021/07/21 金融．稅務 財經熱門新聞 航運三雄神鬼奇航再起？散戶要砍要買3大價位曝光 - 財經 鄭州強降雨釀災 科技大老預告將出手 金援要來了 - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 長榮出關首日就見傳說密碼 大單連續敲進打開跌停 - 財經 時速600公里 最新磁浮列車亮相 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。