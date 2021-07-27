封測廠力成(6239)今（27）日召開法說，公布2021年第二季自結合併營收創206.21億元新高，季增達11.9％、年增6.2％，毛利率23.4％、營益率17.9％，雙創近9年半高點。歸屬母公司稅後淨利創22.27億元新高，季增達30.4％、年增5％，每股盈餘（EPS）2.88元，亦創10年半高點。

累計力成上半年合併營收390.5億元、年增2.17％，續創同期新高。毛利率22.3％、營益率16.7％，雙創近10年同期高點。帶動歸屬母公司稅後淨利39.35億元、年增達16.45％，亦創同期新高，每股盈餘5.09元，為近11年同期高點。

從業務種類觀察，力成第二季封裝業務占比維持68％，高於去年同期65％，測試業務亦維持22％，持平首季及去年同期。系統封裝與模組（SiP/Module）占10％，持平首季、低於去年同期13％，整體上沒有太大變化。

以產品類別觀察，力成第二季仍以Flash占37％最高，略高於首季36％、略低於去年同期38％。邏輯維持34％，持平首季、較去年同期26％顯著提升。DRAM降至19％，低於首季20％及去年同期23％，但實際營收仍有小幅成長。

力成董事長蔡篤恭表示，集團在擺脫首季記憶體庫存調整影響後，第二季母公司及各子公司營運均全面上揚，帶動營收及獲利表現均優於預期。執行長謝永達指出，除了DRAM及Flash業務需求回溫，邏輯業務需求持續暢旺，表現超乎原先預期。

謝永達指出，第二季標準記憶體產能滿載、需求維持強勁，行動記憶體需求出現季節性回溫，繪圖記憶體需求亦見改善。Flash模組需求出現季節性反彈，固態硬碟（SSD）需求亦見好轉。

邏輯業務方面，謝永達指出，力成第二季受惠新產品增加，使自身邏輯封裝營收較去年倍增，且邏輯占晶圓級封裝（WLP）比重已突破5成。子公司方面，超豐營收年增達34％、產能供給持續吃緊，Tera Probe及晶兆成需求亦強勁恢復，投資擴增產能均迅速被填滿。