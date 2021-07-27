駐龍精密（4572）27日召開股東常會，改選七席董事（含獨董），駐龍董事長王昆生續任。會中也通過去年度股利，每股將配息5元，含盈餘配息每股0.1元，及資本公積配息每股4.9元，除息基準日訂為8月18日，現金發放日訂為8月31日。

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