駐龍董事長王昆生27日續任 21:532021/07/27 工商 劉朱松 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駐龍精密（4572）27日召開股東常會，改選七席董事（含獨董），駐龍董事長王昆生續任。會中也通過去年度股利，每股將配息5元，含盈餘配息每股0.1元，及資本公積配息每股4.9元，除息基準日訂為8月18日，現金發放日訂為8月31日。 《電子零件》台翰董座 蔡鎮隆上任 李李仁搭王識賢 斷聯16年照合拍 #駐龍 #配息 #董事長 #王昆生 #續任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》台塑生醫參與和康生私募案 結盟大江 16:152021/07/27 財經 三峽五寮客庄創生 新北投入320萬活化 12:102021/07/27 寶島 陳炫彬任葳天董座一職 晶電、隆達整合更進一步 16:302021/07/27 財經 龍華科大「i CARE 心教養青年育成」計畫 推展品格教育 14:202021/07/27 生活 《營建股》皇翔廖年吉：明天會更好 續加碼土地、股票 11:092021/07/27 財經 徐旭東：遠百竹北店 最晚年底一定開幕 11:492021/07/27 財經 高雄帝冠車站 班師回娘家 04:102021/07/27 地方新聞 國巨上半年 獲利翻一倍 04:102021/07/27 財經要聞 中國外交部副部長秦剛 傳前往華府任駐美大使 15:232021/07/27 財經 捷流閥業董事會 推舉楊大中續任董事長 17:462021/07/27 財經 《觀光股》亞洲藏壽司決配息0.5元 展店計畫不變 13:252021/07/27 財經 財經熱門新聞 股市危機暴增？美實質殖利率轉負暴跌 這類投資人剉咧等 - 財經 靜待FOMC會議 美股開盤下跌200點 英特爾挫3％ - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 航海王翻船 長榮單日違約交割4615萬 有人連3500元都付不出 - 財經 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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