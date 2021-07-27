半導體測試介面廠精測(6510)董事會通過2020年第二季合併財報，雖受疫情影響驗證進度、部分訂單遞延認列影響，稅後淨利2.16億元，季增達29.09％、年減7.19％，仍改寫同期次高，每股盈餘（EPS）6.61元。公司將於明（28）日下午召開線上法說。

精測第二季合併營收10.48億元，季增達29.21％、年減0.85％，創同期次高，毛利率53.85％，低於首季54.05％及去年同期54.14％，但營益率25.89％，雖低於去年同期27.97％、但較首季21.76％顯著回升。

累計精測上半年合併營收18.59億元、年減5％，仍創同期次高。毛利率53.94％為近3年高點，營益率24.09％、低於去年同期26.25％。加上匯損致使業外轉虧，使稅後淨利3.84億元、年減6.18％，每股盈餘11.72元，低於去年同期12.57元。

精測表示，第二季高效運算（HPC）、射頻（RF）等非手機應用（AP）探針卡貢獻顯著提升，在多元應用驅動下，包括APU、CPU、GPU、TPU、網通及ASIC等HPC相關產品營收貢獻自首季0.2％跳升至15.8％，RF產品營收貢獻亦自5.7％跳升至22％。

精測指出，隨著公司各式晶圓測試用探針完成開發、並陸續導入量產，上半年終端應用市場已不侷限於智慧型手機，成果逐漸顯現。展望後市，自製的微間距微機電（MEMS）探針卡已完成驗證，將逐步導入量產，可望在AIoT智慧終端應用市場再下一城。

精測表示，公司運用完整的M（機構）、E（電學）、C（化學）、O（光學）研發能量，與全球半導體客戶持續進行多項高階客製化產品開發，以配合時下國際晶片大廠積極擴展半導體應用市場的腳步，共創未來5G+AI無限可能商機。