聯發科(2454)今(27)日法說會，執行長蔡力行喊出，將年度營收成長目標由40%上調至45%以上，也就是說，聯發科今年的營收將上看4671億元，2019年至2021年2年間，營收成長達一倍，隨著後續5G新品動能充沛，後續聯發科營收想挑戰200億美金大關，是可期待的。

蔡力行指出，2021年整個產業的產能限制將使今年的季節性有別於往年，但這不應該成為對業務前景的疑慮，事實上，根據目前預估，聯發科有信心上調整年度營收成長目標，自前季大於40%的成長上調至成長45%以上，且受惠於四大產品類別健康的市場需求以及在5G、WiFi 6與ARM架構CPU等技術領先的優勢，年度毛利率將能達到目標範圍44%-46%的上緣。

以聯發科來說，去年營收創下歷史新高、達3221億元(約109億美金)，擠身百億美金規模營收的一線大廠，綜觀今年上半年營收就已經有2336.86億元，聯發科預計今年營收成長上看45%，今年的營收將上看4671億元，也就是逾美金170億元，成長動能穩健，預計在5G智慧型手機、物聯網等市場持續持續成長下，聯發科營收想挑戰200億美金，是可以期待的。

觀察聯發科營收，2019年至2021年，營收有機會在2年間成長一倍，依照彭博社市場分析師平均估計，聯發科每股盈餘可望2年間變成4倍，依此推估，2022年每股配發的現金股利可達62元以上。

聯發科預計在第四季推出旗艦晶片，採用最先進的旗艦ARM v9核心及台積電4奈米製程，也將於2022年第一季量產，目前已與多個客戶進展順利，也將扮演聯發科5G下一波的成長動能。