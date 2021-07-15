陳姓男子駕駛麥拉倫超跑行經北宜公路一處彎道時撞上護欄嚴重毀損。（礁溪警分局提供／胡健森宜蘭傳真）

又一輛千萬超跑撞毀！昨（14）日晚間9點多，一輛價值超過千萬元的麥拉倫超跑行經台9線（北宜公路）67.5公里處的彎道時，疑似視線不清加上車速較快，直接撞上道路護欄，這輛超跑也慘遭「毀容」，所幸車上的陳姓駕駛並未受傷。

宜蘭警方在14日晚間9點多接獲報案，指台9線北宜公路上發生車輛自撞事故，礁溪警分局立即派員前往處理，員警到場後發現，肇事的是44歲的陳姓男子，獨自駕駛這輛麥拉倫超跑行經事故處的彎道時，車輛直接撞上護欄後卡住動彈不得，也佔用了北上的車道。

因陳姓男子並未受傷並且早已自行脫困，並未送醫診治，陳某經警方實施酒測結果為零，道路維管單位頭城工務段也立即派員將現場狀況排除，恢復交通順暢。

據了解，這輛撞毀的超跑是McLaren 650 S V8，要價約1500萬元，昂貴的維修費用，這一場車禍恐怕也等同撞掉了宜蘭縣的一間公寓。