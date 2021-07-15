又一輛千萬超跑撞毀！昨（14）日晚間9點多，一輛價值超過千萬元的麥拉倫超跑行經台9線（北宜公路）67.5公里處的彎道時，疑似視線不清加上車速較快，直接撞上道路護欄，這輛超跑也慘遭「毀容」，所幸車上的陳姓駕駛並未受傷。
宜蘭警方在14日晚間9點多接獲報案，指台9線北宜公路上發生車輛自撞事故，礁溪警分局立即派員前往處理，員警到場後發現，肇事的是44歲的陳姓男子，獨自駕駛這輛麥拉倫超跑行經事故處的彎道時，車輛直接撞上護欄後卡住動彈不得，也佔用了北上的車道。
因陳姓男子並未受傷並且早已自行脫困，並未送醫診治，陳某經警方實施酒測結果為零，道路維管單位頭城工務段也立即派員將現場狀況排除，恢復交通順暢。
據了解，這輛撞毀的超跑是McLaren 650 S V8，要價約1500萬元，昂貴的維修費用，這一場車禍恐怕也等同撞掉了宜蘭縣的一間公寓。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。