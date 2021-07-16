台東縣卑南鄉龍過脈路段16日上午發生轎車撞垃圾車車禍，轎車駕駛OHCA送醫搶救中。（蔡旻妤攝）

台東縣卑南鄉龍過脈路段16日上午9點30分許發生轎車撞垃圾車車禍意外，現場只見轎車跨越雙黃線到對向車道，紅色轎車車頭全毀，轎車男性駕駛OHCA送醫急救中，警方表示詳細發生原因仍有待釐清。

據服務於延平鄉的垃圾車胡姓司機表示，轎車駕駛吃線搶車道，撞上之前，一直嘗試對著轎車按喇叭，但轎車並無反應，就直接撞上來。此外，轎車駕駛頭往後仰、疑似昏迷，因此完全無法閃避，車禍導致年約50歲的轎車駕駛失去生命跡象，送醫急救中，詳細情形仍有待進一步調查。