陸軍269旅一名陳姓下士戰車駕駛，在108年底前往參加國軍聯合訓練任務，因適逢農曆過年，受訓學員被要求提前返回原單位歸建，過完年再返回演訓中心受訓，未料陳員收假後，竟未回到演訓中心報到，反而自行回家「放黑假」16天，遭到部隊桃園憲兵隊移送偵辦。桃園地方院依違反職役職責，判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

根據判決書記載，陳姓下士服役於陸軍機械化步兵第二六九旅聯兵營之戰車連駕駛士，並於108 年12月20日起至109 年2 月21日止，在國防部聯合演訓中心參加國軍聯合戰區層級模擬演訓系統（JTLS）訓練任務。

受訓前間因適逢農曆過年，演訓中心要求所有訓員提前於109 年1 月17日返回原單位歸建，並於同年2 月3 日復返受訓，未料陳員竟基於無故不就職役之 犯意，於109 年1 月17日起即自行返回其位在新北市之住處，未向服役單位報到，亦未向服役單位請假，而無故不就職役逾6 日，遲至同年2 月2 日始返回繼續接受訓練。

單位事後發現陳員失蹤，立刻組成緝逃小組尋找陳員，最後陳員在住處被帶回部隊，並移送憲兵隊偵辦。法官審理後認為陳員於案發時身為現役軍人且為志願役下士幹部，無故不就職役即未歸建原部隊達16日，影響軍隊士氣、紀律及人員安全管控。

但法官也認為，269 旅所屬陸軍第六軍團司令部作戰處之作戰官，未確實轉達參訓帶隊官之簡訊通知，導致269 旅相關單位無從知悉陳員未依規定歸建，無法即時由陳員服役部隊之長官要求陳員立刻歸營，甚至務法讓部隊在飭令無效後，立即成立緝逃小組，使陳員有效歸營，而坐令陳員無法歸建原部隊達16日，不能全歸責陳員，因此判處拘役40日，得易科罰金4萬元。