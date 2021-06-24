【愛傳媒張競評論】媒體來電詢問美日「東方之盾」（Orient Shield）陸上作戰軍事演習，再加上唐湘龍在本日《飛碟早餐》也談起這個話題，相信許多媒體都有興趣，不妨參考一下我下面提供之資訊：

此項從1985年冷戰時期就開始，由美國陸軍與日本陸上自衛隊所共同進行之系列性跨國聯合演習，主要著眼點在於強化雙邊戰術層級計劃作為、協調聯絡與協同作戰能力。

由於日方參演兵力係由日本陸上自衛隊駐防五個地區軍級單位，以逐年輪替順序，派遣其所下轄師級單位，負責檢討人員參加演習；美國陸軍則是由現役部隊與後備部隊，挑出一個步兵師，再加上一個步兵旅級戰鬥隊，由這兩個單位派員參加演習。所以每年參演人員都在不斷輪替，如此生張熟魏模式，經驗傳承與教訓累積，其實到今年已經是到第35屆，但效果只能算是差強人意。

這項演習最初是排級野戰演練，但逐漸發展到為期兩周之營級野戰演練，再加上旅級電腦輔助指揮所兵棋推演，最後再加上連級多兵種實彈射擊演練。所有演習訓練活動都是關在營區內之訓練場內進行，完全沒有與任何作戰計畫或想定驗證結合之營區外現地演練。

這項演習是從冷戰開始，原先是針對蘇聯可能入侵北海道，冷戰後又是將重點轉而指向北韓，現在又放話聲稱是與釣魚臺或是臺灣有關，但這些都是政治言語，因為此種訓練規模與檔次，其實都是限定在基礎層級；就算在帳面上看起來數量增多，但是演訓架構已經限定，部隊亦必須輪流進訓，日本防衛相岸信夫不論如何吹噓，不過是在耍弄作戲，不可能讓演習產生結構性變化。

軍事分析必須腳踏實地，透過追根究底掌握全局，才不會穿鑿附會繪聲繪影，搞到自己騙自己。過去五年聯合演習分別在日本宮城縣王城寺原演習場（Ojojihara Maneuver Area)、滋賀縣高島市饗庭野演習場（Aibano Exercise Area)、札幌市厚別訓練場（Yasubetsu Training Area)以及最具盛名之富士聯合訓練中心（Combined Arms Training Center Camp Fuji)四處，訓練場內地形地物都不是秘密，能否支持某些無謂政治想像，看看就能夠拆穿許多戰略鬼扯西洋鏡。

歡迎批評指教！

作者為英國博士、中華戰略學會研究員，曾任國軍艦長

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